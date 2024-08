4 Gründe, warum die Weinheimer Kerwe in diesem Jahr besonders traumhaft war

Kerwe ist nur einmal im Jahr! Mit einem wunderbar lauschigen Sommerabend sagten die Weinheimer am Montag ihrer Kerwe Adieu. Mehr als 50.000 Menschen haben das Fest in diesem Jahr nach Angaben der Stadt besucht. Beim Bürgermeisterrundgang am Montagnachmittag sparte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just nicht mit Komplimenten unter anderem für die Rettungskräfte, die aufgrund der Hitze zahlreiche Einsätze hatten. Und WNOZ fragte schon am Sonntagabend mehr oder weniger rhetorisch, ob Weinheim in diesem Jahr nicht tatsächlich eine "Traumkerwe" feiert - die Bestätigung kam dann am Montagabend aus dem Rathaus.

Die Redaktion zieht ihr eigenes Fazit und sagt: 2024 war die Kerwe besonders traumhaft. Das sind die Gründe.

Ibiza-Feeling dank tropischer Nächte

Wer braucht schon Ibizia, Malle oder Lloret de Mar, wenn man mitten in Weinheim den Sommer feiern kann? Zwar bereiteten die tropischen Temperaturen von mehr als 30 Grad vielen Kerwe-Besuchern tagsüber Kreislaufprobleme - doch die Nächte waren dafür umso schöner. Tanzen unterm Sternenhimmel in der Helikopter-Bar im Schlosspark, im Schlosshof beim Mio-Kiosk oder in den engen Gerberbach-Gassen - besser geht es eigentlich nicht.

Foto: Katrin Oeldorf Ein Flair wie in Südfrankreich: Live-Musik am Hutplatz, so geht Kerwe in Weinheim.

Party allüberall

Kerwe ist nicht nur im Gerberbachviertel, auf und um den Marktplatz herum! Das Moderne Theater beispielsweise öffnete seine Bar und bot an der Reiterin - also am Beginn der Fußgängerzone - Longdrinks und Erfrischungen "to go" an. Damit man auf dem langen Weg bis zum Marktplatz nicht verdurstet. Auch rund um das "Lilo" in der Fußgängerzone kurz vor der Grabengasse etabliert sich von Jahr zu Jahr eine immer selbstbewusstere Feiermeile. Quasi als Tor zur großen Kerwe waren unter anderem das "Lilo", das Café Bistro Bohème und der Bikestore "Pedalio" am Start, um nur eine Auswahl zu nennen.

Friedliche Weinheimer Kerwe

Vollkommen zu Recht ist man in Weinheim stolz darauf, dass es während der Kerwe in der Regel friedlich bleibt. Ein paar kleine Streitigkeiten gibt's natürlich immer - doch größere Zwischenfälle sind auch in diesem Jahr ausgeblieben. Das bestätigt auf Nachfrage ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. "Es blieb weitestgehend friedlich, von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen und ein betrunkener Autofahrer hat einen Unfall verursacht", so die Bilanz der Ordnungshüter. Auch in Sachen Lärm habe sich alles im Rahmen gehalten.

Kerwe-Hymne und fesche T-Shirts

Am Montag verglich Weinheims Oberbürgermeister die Weinheimer Kerwe mit Olympia. Was beide Veranstaltungen gemeinsam haben: Fesche Fan-Artikel und eine Hymne, die im Ohr bleibt. So erfreuen sich beispielsweise die Kerwe-T-Shirts immer größerer Beliebtheit. Und weil das im Sport so üblich ist, gab's im Vorfeld sogar einen "hochoffiziellen" Trikottausch zwischen Mio-Kiosk und Sommerauer Workwear aus Sulzbach.