Tanzt Weinheims OB Manuel Just bald auf Tiktok?

Wenn Bürger in Weinheim früher ein Anliegen hatten, gingen sie einfach ins Rathaus. Es wurde an die Tür geklopft – wenn nötig, auch direkt beim Oberbürgermeister. Das wäre heute zwar undenkbar. Dennoch klopft, dudelt und knallt es im Rathaus mitunter von allen Seiten. Nicht an den Türen, sondern aus den sozialen Netzwerken wie Facebook, TikTok und Co. „Es gibt Zielgruppen, die wir nur über bestimmte Plattformen erreichen“, erklärt Rathaussprecher Roland Kern. Deshalb will das Rathaus seine Öffentlichkeitsarbeit auf diesen Plattformen intensivieren.