Eine „Katastrophe“ für Weinheimer Landwirte

Bei Landwirtin Hildegard Weber liegen die Nerven blank. Heute soll es raus aufs Feld – ihr Mais ist reif für die Ernte. Doch für das Häckseln braucht sie in diesem Jahr die Freigabe durch das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises. Eine Antwort auf ihre E-Mail habe sie noch nicht bekommen. Eine „Katastrophe“ sei das. Mal ganz davon abgesehen, dass sie in diesem Jahr „einen Rattenschwanz an zusätzlichen Leuten“ brauche. Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigten die Weinheimer Landwirte gemischte Reaktionen zur Ernte unter erschwerten Bedingungen.