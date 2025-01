Großsachsen. Alles in der Farbe Weiß, aber auch Akzente in Grün und Gold und mit einer rustikalen Note aus Holz – und ganz neu: das Motto aus den USA „Weiß und Schwarz“. Das sind die Hochzeitstrends in diesem Jahr, sagt Anna Kratschmann von event.deko.exklusiv aus dem Hirschberger Ortsteil Großsachsen. Sie muss es wissen, denn die gelernte Hotelfachfrau arbeitet seit zehn Jahren als Eventplanerin und ist seit drei Jahren selbstständig. Dabei unterstützt sie auch diesjährige Brautpaare bei der Realisierung ihrer Traumhochzeit, etwa mit Zeitplänen.