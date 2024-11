Falafel im Wiener Heurigen: Jay P's Kitchen eröffnet in Weinheim

Wer die Weinstube "Zum Wiener Heurigen" durch das mächtige Holztor betritt und den großen Hof mit Weinreben, die sich an der Hausfassade entlangschlängeln, durchquert, den erwartet eine Überraschung. Denn seit dem 18. November steht hier mittags Jasper Endrussat hinter dem Tresen und bringt mit Wraps und Bowls frischen Wind in die Weinheimer Weststadt. Wie er über Umwege seinen Platz als Koch gefunden hat und mit welchen Gerichten er Abwechslung zu Hausmannskost und Fast Food bringen will.