Oberflockenbach

"Fastnachtshaufen": Jugendfeuerwehr verbrennt wieder Weihnachtsbäume in Weinheim 

Auch in diesem Jahr lädt die Jugendfeuerwehr zum tradionellen Verbrennen des „Fastnachtshaufens“ in Weinheim ein.

Symbolbild Foto: Feuerwehr Weinheim
Symbolbild

Weinheim. Am Fastnachtsdienstag, 17. Februar, lädt die Jugendfeuerwehr Weinheim - Abteilung Oberflockenbach - zum traditionellen Fastnachtshaufen ein. Ab 18 Uhr sind Bürgerinnen und Bürger willkommen, um die Faschingssaison gemeinsam ausklingen zu lassen. Entzündet wird der aufgeschichtete Haufen um 19 Uhr.

Verbrannt werden die Weihnachtsbäume, die im Januar in Oberflockenbach eingesammelt und anschließend zum „Fastnachtshaufen“ gestapelt wurden. Der Veranstaltungsort liegt – wie in den Vorjahren – hinter den Tennisplätzen des KSV Steinklingen.

Für Verpflegung ist gesorgt: Angeboten werden Fleischkäse, Glühwein, Kinderpunsch sowie Kaltgetränke. Parkmöglichkeiten gibt es vor der KSV-Vereinsgaststätte und auf dem Parkplatz hinter dem Schützenhaus in Steinklingen. Die Jugendfeuerwehr freut sich nach eigenen Angaben auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. (dls)

