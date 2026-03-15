Blaulicht

Feuerwehr Weinheim am Sonntag im Dauereinsatz

Ein umgestürzter Baum und ein Zimmerbrand rufen die Ehrenamtlichen auf den Plan.

Die Feuerwehrabteilung Sulzbach beseitigte einen 15 Meter hohen Baum in der Bohäckersiedlung. Foto: Feuerwehr Weinheim
Die Feuerwehrabteilung Sulzbach beseitigte einen 15 Meter hohen Baum in der Bohäckersiedlung.
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