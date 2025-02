Frauenfastnacht: Laudenbacher Knallfrösche zünden Stimmungsrakete

Laudenbach. Wehe, wenn sie losgelassen, die Laudenbacher Knallfrösche! Dann ist an Fasching gute Stimmung vorprogrammiert. Die Faschingsfrauen hatten am Freitagabend zur Sitzung in die TG-Halle eingeladen und sorgten für ausgelassene Stimmung bei den Besuchern. Spätestens seit der Fußball-EM im eigenen Land ist der Hit „Major Tom“ endgültig zum Dauerbrenner geworden. Völlig losgelöst von irdischen Problemen starteten die Fastnachtsfrauen zu diesem Song ihr vierfarbig-buntes Feuerwerk, marschierten ein in spaciger Verkleidung, ausgestattet mit aufblasbaren Raketen. Klar, dass das Publikum die Truppe und den anschließenden Tanz bejubelte. „Hipp, hipp, hurra! Mein Name, der ist ...“ – „Barbara“, riefen Barbara Roth und das Publikum im Wechselgesang.