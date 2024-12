Von der Küche zur Karriere

Wenn das Geschirr klappert, sind Domoina aus Madagaskar und Julian aus Kolumbien in ihrem Element. Dabei sind die beiden keine Köche, sondern arbeiten im Freiwilligendienst bei der AWO Rhein-Neckar – in der Küche der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Sie belegen Brötchen für den Kiosk und die Cafeteria, machen die Abrechnung für den Mittagstisch, füllen Getränke auf, wirbeln in der Spülküche und lernen so die Grundkenntnisse der Gastronomie kennen – und ganz nebenbei die deutsche Sprache und soziale Kompetenz fürs ganze Leben.