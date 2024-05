Für Transmann Jan Heinecke aus Weinheim zählt nur das Herz

Sein Leben fühlte sich nie richtig an, aber es gab keine Erklärung dafür, keine Diagnose, nur dieses schreckliche Gefühl. Das Gefühl, nicht richtig zu sein, in diesem Körper – einer Hülle, die er als Gefängnis empfand. 40 Jahre lang lebte der Weinheimer Jan Heinecke als Frau, brachte vier Kinder zur Welt, die er abgöttisch liebt. Heute ist er die „Mama mit Bart“, wie er sich selbst augenzwinkernd nennt.

Jan Heinecke: „Ich bereue nichts“

Nichts erinnert mehr an die Frau, die er einmal war. Der dunkle Bart, die tiefe Stimme, die männliche Statur – sechs Jahre nach der Geschlechtsangleichung fühlt sich Jan Heinecke pudelwohl in seinem Körper. „Ich bereue nichts“, sagt er mit Blick auf seinen langen Weg bis zum Mann, der er in seinem Inneren immer war. Die Erkenntnis, transsexuell zu sein, war wie ein Erwachen, die Geschlechtsangleichung der Befreiungsschlag.

Was ist queer? „Queer“ ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung (wen sie begehren oder wie sie lieben) nicht der gängigen Norm entspricht. In Deutschland wird queer häufig für Menschen benutzt, die lesbisch, schwul, bi-, trans- oder intersexuell leben. Die Abkürzung LGBTQIA steht für Lesbian (Lesbisch), Gay (schwul), Bisexual (bisexuell), Trans, Queer, Inter- und Asexuell. Als Transgender bezeichnet man Menschen, die sich nicht – oder nicht nur – mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Dabei definiert sich die Geschlechterrolle nicht nur durch die Sexualität, sondern durch die ganze Persönlichkeit des Menschen. Transidente wollen in erster Linie sozial als Angehörige des anderen Geschlechts akzeptiert werden.

In seinem neuen Leben feiert Heinecke gleich dreimal Geburtstag: den Tag, als er im Dezember 1977 als Jessica das Licht der Welt erblickte, den nach seinem letzten Suizidversuch im September 2013 und den der operativen Geschlechtsangleichung im April 2018. Seinem Operateur Dr. Benjamin Meister, ebenfalls ein Weinheimer, ist er bis heute dankbar. Der Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Transgendermedizin nimmt am Mannheimer Universitätsklinikum Geschlechtsangleichungen vor. Er sagt: „Die Psyche spielt eine enorm wichtige Rolle. Es ist von großer Bedeutung, dass der Operateur und das ganze Behandlungsteam die Transperson auf dem Weg der operativen Angleichung auch psychisch begleitet, sie bestärkt und mit Rat und Tat zur Seite steht.“

Foto: Privat 2015 war Jan Heinecke noch eine Frau.

Doch auch auf dem Weg dahin ist Hilfe dringend vonnöten. Das weiß Jan Heinecke aus eigener Erfahrung. Gleich nachdem er sich 2022 in unserer Zeitung als Transmann geoutet hatte, gründete er den Stammtisch „Mensch“ – nicht nur für Transsexuelle, sondern für alle queere Menschen. Er weiß: „Gerade für junge Menschen ist es schwierig, in der frühen Phase des Coming-outs mit sich und den Reaktionen anderer umzugehen.“ Willkommen ist jeder, der sich angesprochen fühlt – Schwule, Lesben, nicht binäre Menschen. „Eine Regenbogenfamilie“ nennt Jan Heinecke die Gemeinschaft und fügt hinzu: „Wir sind keine Freakshow, sondern ganz normale Menschen.“

Ein geschützter Raum für queere Menschen

Der Stammtisch trifft sich zweimal im Monat im Mehrgenerationenhaus in der Weststadt. Er dient als geschützter Raum, in dem man sich austauschen kann, einfach nur sein, wie man ist. Er ist eine Anlaufstelle für Menschen, die Unterstützung brauchen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können – ungeachtet der sexuellen Orientierung. Schubladendenken gibt es hier nicht. Es wird in lockerer Runde geplaudert, manchmal gegrillt oder gekocht. Und wer eine Schulter zum Anlehnen braucht, findet sie bei Menschen, die ebenfalls nicht der Norm entsprechen.

„Wir sind keine Freakshow, sondern ganz normale Menschen“ – Jan Heinecke

Auch wenn sexuelle Orientierungen heute weniger Anstoß in der breiten Gesellschaft erregt als früher, kann Jan Heinecke nachvollziehen, welche Ängste Menschen umtreiben, die nicht ins Raster passen. Er hat sie selbst erlebt – mehrere Selbstmordversuche waren die Folge seines eigenen langen Leidenswegs, in dessen Mittelpunkt seit der Pubertät die Frage stand: „Was ist bloß los mit mir? Warum kann ich nicht empfinden, was andere Mädchen fühlen?“ Damals fehlte das Verständnis für das, was das Selbstbild stört. Und aus dem Spiegel blickte täglich eine fremde Person. Die Wende ins Leben brachte ein Fernsehbeitrag, in dem über Transgender berichtet wurde. „Der hat mich wachgerüttelt. Endlich habe ich begriffen, was mit mir los ist“, weiß er heute. Die Entscheidung zur Geschlechtsangleichung fiel danach ohne Zögern.

Anker und Vermittler beim Outing

Er weiß, wichtig ist in diesen Situationen, jemanden an seiner Seite zu wissen, der versteht, um was es geht. Und das möchte der 46-Jährige sein – ein Anker und ein Vermittler. Er bemängelt, dass queere Menschen keine Ansprechpartner in Weinheim haben, und bietet seine Hilfe an. Zum Beispiel, um das Gespräch mit dem Chef zu suchen, wenn das Outing in der Firma geplant ist. Heinecke: „Da braucht man jemanden, der einem den Rücken stärkt.“ Auch Familienangehörige, die nicht mit der Situation umzugehen wissen, können sich Rat holen.

Aufklärung ist für ihn von großer Bedeutung – gerade weil so viele Halbwahrheiten existieren. Deshalb könnte er sich auch vorstellen, Schulklassen zu besuchen, um im Sexualkundeunterricht von Vielfalt zu berichten. „Homosexualität ist mittlerweile bekannt, aber es gibt so viel mehr“, sagt er. Doch ist er auch bereit, sich den Fragen der Schüler zu stellen, und zwar allen? „Natürlich, die Kinder können mich alles fragen. Ich habe vier Kinder, da habe ich schon viel gehört“, bekennt er.

Stammtisch für queere Menschen Der Stammtisch „Mensch“ trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus, ab Juni auch am dritten Samstag im Monat um 19 Uhr. Wer mit Jan Leon Heinecke in Kontakt treten will, kann das per Mail an jan.heinecke1312@gmail.com

Auch für queere Menschen fortgeschrittenen Alters wäre er gern eine Stütze. In diesem Sinne möchte er Altenheimen und Krankenhäusern beratend zur Seite stehen. „Damit sich keiner unwohl fühlen muss, weder der queere ältere Mensch noch das Pflegepersonal“, erklärt er sein Ansinnen. Dazu passt eine Ausstellung der hessischen Landesfachstelle LSBT im Alter. Mithilfe des Weinheimer Bürgerbüros soll die Wanderausstellung im Spätjahr nach Weinheim geholt werden. Sie trägt den Titel „Besonders habe ich mich immer gefühlt“.

„Besonders ist gut“