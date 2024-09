Gehen dem Winzerfest im Weinheimer Ortsteil die Helfer aus?

Das 77. Bergsträßer Winzerfest vom 4. bis 6. Oktober steht unmittelbar bevor. Seit 21 Jahren ist Stefan Kilian Vorsitzender beim Verkehrs- und Heimatverein im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen und damit federführend verantwortlich für die Organisation und Durchführung des Traditionsfestes. In den vergangenen Jahren hat Kilian wiederholt darauf hingewiesen, dass es zu wenig engagierte Helfer aus den Reihen des Vereins gibt. Wir haben uns mit Stefan Kilian unterhalten. Gut möglich, dass das Winzerfest in dieser Form 2024 zum letzten Mal in der Lützelsachsener Gemeindehalle stattfindet.