Generationswechsel im Aufsichtsrat von Freudenberg

Im Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss der Freudenberg-Gruppe findet ein Generationenwechsel statt. Im Anschluss an die Gesellschafterversammlung wurde am Wochenende in Weinheim Mathias Thielen zum Nachfolger von Martin Wentzler als Vorsitzender der beiden Gremien gewählt. Wentzler gehörte dem Aufsichtsrat der Freudenberg SE und dem Gesellschafterausschuss der Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft mehr als 30 Jahre lang an, davon die letzten zehn Jahre als Vorsitzender beider Gremien.