GRN-Kliniken sind noch nicht am Ziel

Den Verantwortlichen der Gesundheitszentren Rhein-Neckar ist mit dem am Mittwoch vorgestellten Konzept etwas gelungen, was viele nicht für möglich gehalten haben: Sie haben einen Weg aufgezeigt, wie die GRN-Kliniken den Anforderungen der Krankenhausreform genügen, ohne einen der vier Standorte opfern zu müssen. Das ist ein starkes Signal für die wohnortnahe Patientenversorgung im Rhein-Neckar-Kreis. Insbesondere in Schwetzingen, aber auch in Weinheim und Sinsheim dürften viele Menschen erst einmal aufatmen.