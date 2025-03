GRN wollen alle vier Klinikstandorte erhalten - neuer Schwerpunkt für Weinheim definiert

Weinheim/Rhein-Neckar. Unter dem Motto "GRN 4 Future - gemeinsam Richtung Neuanfang" wurde am Mittwoch das Konzept für die Zukunft der vier Klinikstandorte der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) vorgestellt. Es sieht einerseits eine Bündelung bestimmter Leistungsgruppen an den Standorten Weinheim, Schwetzingen und Sinsheim vor. Andererseits soll die Grund- und Regelversorgung an allen Standorten erhalten bleiben, möglichst auch in Eberbach.