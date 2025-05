Stefan Dallinger tritt 2026 nicht mehr als Landrat des Rhein-Neckar-Kreises an

Rhein-Neckar. Seit 2010 ist Stefan Dallinger (CDU) Landrat des Rhein-Neckar-Kreises. 2018 wurde der Hirschberger mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Am Dienstag kündigte der 62-Jährige nun bei der Kreistagssitzung in Epfenbach (Kraichgau) überraschend an, dass er 2026 nicht mehr für dieses Amt kandidieren wird. Das bestätigte die Pressestelle des Rhein-Neckar-Kreises.