Große Resonanz auf die „Lego-Bautage“ in Hemsbach 

Hemsbach. Es ist ein gewagtes Stück Architektur: Schnörkellos, 100 Stockwerke hoch und in leuchtenden Farben gehalten, zieht das Hotel alle Blicke auf sich. Der Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach legt nahe, dass hier betuchte Kundschaft absteigt – wohl aber auch Leute, die keinen Wert auf die Aussicht legen, denn die Erbauer haben bei den Fenstern ein bisschen gespart. Macht nichts, es gibt ja noch Alternativen. Man kann im Wald spazieren gehen, in einem der vielen Parks oder im Labyrinth. Eine großformatige Tankstelle versorgt Autos, Flugzeuge und Raumgleiter mit Sprit, auf den Teichen kann man mit Schlauchbooten fahren, und sogar Tutanchamuns Sarg ist in einem Freilichtmuseum zu besichtigen.