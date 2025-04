Hagen Rether fasziniert in Weinheimer Stadthalle vier Stunden lang

Weinheim. Wer ihn zum ersten Mal erlebt, sollte wissen, auf was er sich einlässt. Denn ein Abend mit dem Satire-Philosophen Hagen Rether ist kein Zuckerschlecken, und es kann sein, dass einem die momentan ohnehin gebeutelte Welt anschließend noch ein wenig düsterer erscheint. Vor allem sollte man geistiges Stehvermögen mitbringen, wenn sich der Wahl-Essener vier Stunden lang von einem Thema ins nächste hangelt, so ziemlich alles in Frage stellt und vor allem die Doppelmoral verteufelt.