Alte Druckerei

Wenn die Lachkräfte fehlen

Handwerker Peters nimmt den Fachkräftemangel auf die Schippe.

Warum kommen Handwerker manchmal erst nach dem vierten Anruf? Handwerker Peters hat darauf seine ganz eigenen Antworten. In Weinheim will er für reichlich Gelächter sorgen. Foto: Kai Kramosta
Warum kommen Handwerker manchmal erst nach dem vierten Anruf? Handwerker Peters hat darauf seine ganz eigenen Antworten. In Weinheim will er für reichlich Gelächter sorgen.
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