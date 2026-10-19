Alte Druckerei Wenn die Lachkräfte fehlen Handwerker Peters nimmt den Fachkräftemangel auf die Schippe. 20.10.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Kai Kramosta Warum kommen Handwerker manchmal erst nach dem vierten Anruf? Handwerker Peters hat darauf seine ganz eigenen Antworten. In Weinheim will er für reichlich Gelächter sorgen. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: