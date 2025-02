Haushalt beschlossen - Laudenbach muss Kredit über 1,5 Millionen Euro aufnehmen 

Laudenbach. Bürgermeister Benjamin Köpfle wirkte am Ende gelöst. Es habe eine gute Tradition, dass der Gemeinderat beim Thema Haushalt an einem Strang ziehe. Es gebe eine „große Übereinkunft“ und einen „tollen Zusammenhalt“, bedankte sich der Rathauschef, nachdem die Fraktionen am Montagabend ihre Haushaltsreden gehalten hatten und das Ergebnis feststand: Der Etat für 2025 wurde einstimmig verabschiedet, ebenso der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den neu gegründeten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Das Zahlenwerk hat ein Volumen von etwas mehr als 19 Millionen Euro und sieht investive Maßnahmen in Höhe von drei Millionen Euro vor. Es ist eine Darlehensaufnahme von 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Etat schließt erneut im Minus: Mit mehr als 1,6 Millionen Euro rutscht das Zahlenwerk in die roten Zahlen.