Polizei ermittelt

Heiligkreuzsteinach: Einbrecher stoßen auf schlafende Frau

Bei ihrem Streifzug durch das Haus öffneten die Einbrecher die Tür zum Schlafzimmer.

Den eigentlichen Einbruch hat die Frau erst am nächsten Tag bemerkt (Symbolbild). Foto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
Den eigentlichen Einbruch hat die Frau erst am nächsten Tag bemerkt (Symbolbild).
