Bild
„Heimat is, wo dei Kerwe is“

Heimattage: T-Shirt-Aktion bringt 2.000 Euro in die Kasse des Weinheimer Kerwe-Vereins

Ein T-Shirt als Zeichen der Heimat- und Kerweliebe: 2.000 Euro kamen durch den Kerwe-Shirt-Verkauf zusammen für die Arbeit des Kerwevereins.

Martin Schmitt (rechts) vom Kerwe- und Heimatverein Alt Weinheim freut sich über den symbolischen Scheck, den er von Marco Sommerauer erhielt. Foto: Kerweverein Alt Weinheim
Martin Schmitt (rechts) vom Kerwe- und Heimatverein Alt Weinheim freut sich über den symbolischen Scheck, den er von Marco Sommerauer erhielt.

Weinheim. Anlässlich der Weinheimer Kerwe im August hat der Kerweverein Alt Weinheim gemeinsam mit der Weinheimer Firma Sprachgewand Textildruck ein besonderes T-Shirt entworfen und produziert. Das Motiv mit dem Spruch „Heimat is wo dei Kerwe is“ und dem stilisierten Burgen-Logo wurde passend zu den Heimattagen Baden-Württemberg gestaltet. Ergänzt wurde das Design um einen Aufdruck auf der Rückseite mit dem augenzwinkernden Spruch „More Kerwe, less Drama“. Insgesamt kamen 2.000 Euro zusammen, die Marco Sommerauer von Sprachgewand Textildruck an Martin Schmitt, Vorsitzender des Kerwe- und Heimatvereins Alt Weinheim, jetzt übergab.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Idee traf den Nerv vieler Weinheimer. Rund um die Kerwe und auch schon in den Tagen davor war das Shirt am Verkaufsstand des Kerwevereins erhältlich und wurde schnell zu einem beliebten Erkennungszeichen der Kerwegäste. „Das Shirt ist mehr als ein Stück Stoff. Es steht für unsere gemeinsame Verbundenheit mit der Stadt Weinheim, der Kerwe und den Menschen, die sie lebendig halten“, so Martin Schmitt, Vorsitzender des Kerwevereins Alt Weinheim. Ein besonderer Dank gilt den Unterstützern des Projekts. Der Kerweverein bedankt sich bei Getränke Müller, Weingut Raffl, den Stadtwerken Weinheim und dem Schabernack, die mithalfen, die Produktion und das Werbevideo zu ermöglichen. Das Design wurde von Carsten Beck gesponsert, während Tim von shotwithtwoeyes das stimmungsvolle Video produzierte, in dem auch Oberbürgermeister Manuel Just mitwirkte und die Aktion unterstützte. Die Herstellung und den Verkauf übernahm die Firma Sprachgewand Textildruck, die mit hoher Qualität und schneller Umsetzung überzeugte. Insgesamt kam durch den Verkauf der Shirts eine beachtliche Summe zusammen, die Firmeninhaber Marco Sommerauer direkt wieder für die Arbeit des Kerwevereins Alt Weinheim und die Pflege der Kerwetradition zukommen lässt. „Diese Aktion zeigt, was in Weinheim möglich ist, wenn viele gemeinsam anpacken. Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, die mitgewirkt, gekauft oder einfach mit Stolz ihr Kerwe-Shirt getragen haben“, betont Martin Schmitt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
„Die Weinheimer Kerwe war bombastisch!“
Bilanz

„Die Weinheimer Kerwe war bombastisch!“

Beim großen Reinemachen am Tag danach wird erste Bilanz gezogen – positive, aber auch negative. Warum Betreiber von Straußwirtschaften im Gerberbachviertel sich im kommenden Jahr Änderungen wünschen.

12.08.2025

Beleuchtung bei Weinheimer Kerwe fällt 2025 bescheidener aus  
Highlight zurück im Schlosspark

Beleuchtung bei Weinheimer Kerwe fällt 2025 bescheidener aus  

In diesem Jahr fällt die Kerwe-Beleuchtung in Teilen der Weinheimer Altstadt bescheidener aus. Dafür sorgt ein lang vermisstes Highlight im Schlosspark für Atmosphäre: Die beliebte „Nacht der 1.000 Lichter“ kehrt zurück.

31.07.2025

Was die Gäste zur Laudenbacher Froschkerwe erwartet
Laudenbach

Was die Gäste zur Laudenbacher Froschkerwe erwartet

Es ist das größte Fest in Laudenbach: Am Wochenende feiern die Laudenbacher wieder ihre Froschkerwe. Das Programm bietet etwas für Jung und Alt.

30.08.2023

Alle Fakten zu den Heimattagen 2025 in Weinheim
Weinheim

Alle Fakten zu den Heimattagen 2025 in Weinheim

„Heimat ist ein Gefühl“ – so lautet der Titel für eine Großveranstaltung, die Weinheim im Jahr 2025 weit über die Region hinaus bekannt machen soll: die Heimattage Baden-Württemberg. Was man wissen sollte.

02.05.2023

„Bumbum-Kerwe“: Sperrzeiten anpassen?
Volksfest

„Bumbum-Kerwe“: Sperrzeiten anpassen?

Der Vorsitzende des Heimat- und Kerwevereins Alt Weinheim, Peter Gérard, hat einen Vorschlag für den Kerwemontag. Aber er sieht auch sonst Handlungsbedarf.

26.04.2023