Heimattage: T-Shirt-Aktion bringt 2.000 Euro in die Kasse des Weinheimer Kerwe-Vereins

Weinheim . Anlässlich der Weinheimer Kerwe im August hat der Kerweverein Alt Weinheim gemeinsam mit der Weinheimer Firma Sprachgewand Textildruck ein besonderes T-Shirt entworfen und produziert. Das Motiv mit dem Spruch „Heimat is wo dei Kerwe is“ und dem stilisierten Burgen-Logo wurde passend zu den Heimattagen Baden-Württemberg gestaltet. Ergänzt wurde das Design um einen Aufdruck auf der Rückseite mit dem augenzwinkernden Spruch „More Kerwe, less Drama“. Insgesamt kamen 2.000 Euro zusammen, die Marco Sommerauer von Sprachgewand Textildruck an Martin Schmitt, Vorsitzender des Kerwe- und Heimatvereins Alt Weinheim, jetzt übergab.

Die Idee traf den Nerv vieler Weinheimer. Rund um die Kerwe und auch schon in den Tagen davor war das Shirt am Verkaufsstand des Kerwevereins erhältlich und wurde schnell zu einem beliebten Erkennungszeichen der Kerwegäste. „Das Shirt ist mehr als ein Stück Stoff. Es steht für unsere gemeinsame Verbundenheit mit der Stadt Weinheim, der Kerwe und den Menschen, die sie lebendig halten“, so Martin Schmitt, Vorsitzender des Kerwevereins Alt Weinheim. Ein besonderer Dank gilt den Unterstützern des Projekts. Der Kerweverein bedankt sich bei Getränke Müller, Weingut Raffl, den Stadtwerken Weinheim und dem Schabernack, die mithalfen, die Produktion und das Werbevideo zu ermöglichen. Das Design wurde von Carsten Beck gesponsert, während Tim von shotwithtwoeyes das stimmungsvolle Video produzierte, in dem auch Oberbürgermeister Manuel Just mitwirkte und die Aktion unterstützte. Die Herstellung und den Verkauf übernahm die Firma Sprachgewand Textildruck, die mit hoher Qualität und schneller Umsetzung überzeugte. Insgesamt kam durch den Verkauf der Shirts eine beachtliche Summe zusammen, die Firmeninhaber Marco Sommerauer direkt wieder für die Arbeit des Kerwevereins Alt Weinheim und die Pflege der Kerwetradition zukommen lässt. „Diese Aktion zeigt, was in Weinheim möglich ist, wenn viele gemeinsam anpacken. Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, die mitgewirkt, gekauft oder einfach mit Stolz ihr Kerwe-Shirt getragen haben“, betont Martin Schmitt.