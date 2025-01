Hemsbach: Bürgermeister Kirchner zu Trump, Kitaplätzen und zur Flüchtlingssituation

Hemsbach. Bürgermeister Jürgen Kirchner hat einen klaren Plan für 2025: nicht spekulieren, was auf einen zukommen mag, denn dies könne man ohnehin nicht bestimmen. „Wichtig ist vielmehr, dass wir alles dafür tun, dass unsere nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft haben. Dafür müssen wir sorgen. Und dies gelingt am besten, wenn wir gemeinsam anpacken, auf der politischen genauso wie auf der bürgerlichen Ebene.“ Unser aller Einsatz für ein besseres Klima, im Kampf für die demokratische Zukunft oder bei der Lösung der vielseitigen Probleme, die auf die Stadt zukommen, sei gefragt, appellierte das Stadtoberhaupt in sehr persönlichen Worten an die Gäste beim Neujahrsempfang in der Sporthalle der Hebelschule in Hemsbach, den die Stadt gemeinsam mit dem Verkehrsverein wieder ausgerichtet hatte. Für den Verkehrsverein begrüßte die Vorsitzende Jutta Böhler die Gäste, darunter auch Bundes- und Landtagsabgeordnete, Kirchen- und Schulvertreter, Gemeinderäte sowie Vertreter der Hemsbacher Vereine.