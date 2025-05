Hemsbach: Die Ferienspiele werden für Eltern teurer 

Hemsbach. Anmoderiert wird der Tagesordnungspunkt so, wie das üblich ist, wenn etwas teurer wird. Statt von „Erhöhung“ spricht Tobias Schork vom Fachbereich Steuern und Abgaben, Schulen und Kindergärten von einer „Anpassung“. In der Gemeinderatssitzung geht es um die Elternbeiträge für die Ferienspiele, die steigen sollen. Und zwar nach der Vorstellung der Verwaltung in diesem Jahr um zehn und in den kommenden Jahren jeweils um fünf Prozent.