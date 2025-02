Hemsbach: Drei Verletzte und vier beschädigte Autos bei Unfall auf A5

Hemsbach. Nach einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochmorgen auf der A5 in Höhe der Anschlussstelle Hemsbach zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Grund für den Unfall ein Stauende gewesen sein. Demnach bremste eine 42-jährige BMW-Fahrerin aufgrund der Staubildung ab. Auch ihr Hintermann, ein 43-jähriger Peugeotfahrer, erkannte die mögliche Gefahrensituation und bremste ebenfalls. Einem 45-jährigen Mercedesfahrer gelang es jedoch nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem 43-Jährigen hinten auf. Durch den Aufprall verlor der Mercedesfahrer die Kontrolle über sein Auto und wurde auf den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Hemsbach geschleudert. Dort kollidierte er mit dem Seat eines 26-Jährigen. Alle drei Fahrer wurden medizinisch versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot, Mercedes und der Seat mussten abgeschleppt werden. Auch der BMW der 42-Jährigen wurde beschädigt, war in der Folge aber weiterhin fahrbereit. Der Schaden wird auf ungefähr 21.500 Euro geschätzt. Laut Polizei war die Fahrbahn ab 9.30 Uhr wieder frei. (bw/heh)