Hemsbach: Kerwe-Jubiläum im Oktober

Hemsbach. Das wird für den Kerwe- und Heimatverein ein besonderes Jahr. Vom 24. bis 26. Oktober wird das 50-jährige Bestehen voraussichtlich in der Hans-Michel-Halle groß gefeiert. Und wer den Hemsbacher Verein kennt, sollte sich dies nicht entgehen lassen. Vorsitzender Patrick Gauch gab bei der Hauptversammlung am Freitagabend in der Gaststätte „Zum Hasentreff“ einen ersten Überblick, was die Mitglieder und die Bevölkerung zu erwarten haben.