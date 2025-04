Hemsbach: Neue Veranstaltung „Sommernächte am Schloss“ füllt Lücke im Kulturprogramm

Hemsbach. Spontan sei es gewesen. Das betonen sowohl Hemsbacher Bürgermeister Jürgen Kirchner als auch Veranstalter Franz Kain. Spontan entstehen jedoch manchmal die besten Ideen. Die von Kirchner und Kain heißt „Sommernächte am Schloss“. Unter diesem Titel findet vom 10. bis 12. Juli ein Open-Air-Festival in Hemsbach statt – und zwar am Schloss, wie der Name schon sagt.