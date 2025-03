Hemsbach: Schneller zum Baugrundstück - Stadt geht mit Bauplatzbörse online

Hemsbach. Bauplatz in Hemsbach gesucht? Oder einen zu verkaufen? Die Bauplatzbörse auf der Website der Stadt Hemsbach ist online – und bereits einige Grundstücke im Angebot. Im November 2024 angekündigt, ist es jetzt so weit. Ab sofort kann die Suche oder die Offerte eines passenden Bauplatzes in Hemsbach wesentlich schneller zum Erfolg führen, denn die Bauplatzbörse bietet eine Übersicht über verfügbare Grundstücke in der Stadt. Die Stadtverwaltung unterstützt Anbieter und Suchende bei der Kontaktvermittlung, und das völlig kostenfrei.