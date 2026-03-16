Hemsbach: Unfallverursacher hinterlässt 5-Euro-Schein und Entschuldigung
Als der Besitzer eines Audi zu seinem Auto zurückkehrt, entdeckt er eine Notiz, einen Geldschein und seinen beschädigten Wagen. Seine Kontaktdaten hinterließ der Unfallverursacher hingegen nicht.
Hemsbach. Nach einem Parkrempler auf einem Parkplatz in der Bray-sur-Seine-Straße in Hemsbach hat ein Unfallverursacher am Donnerstagmittag einen skurrilen Einfall. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der schuldige Autofahrer zwar, hinterließ am beschädigten Audi jedoch ein Entschuldigungsschreiben sowie einen 5-Euro-Schein am Scheibenwischer. Seine Daten zur Schadensregulierung behielt er jedoch für sich. Die fünf Euro helfen dem Besitzer des Audi leider nur bedingt: Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.
Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 06201 1003 0 entgegengenommen. (heh)