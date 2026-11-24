Hemsbach. Die Vogelfreunde feiern in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen; seit sieben Jahrzehnten setzen sich die Vereinsmitglieder für den Schutz der heimischen Vogelwelt ein, wie die Verantwortlichen mitteilen. Kürzlich trafen sie sich wieder, um gemeinsam Winterfutter für Singvögel herzustellen. Dazu teilen sie mit: „Gerade in der kalten Jahreszeit wird die Nahrungssuche schwieriger, während der Energiebedarf der Vögel steigt.“ Eine zusätzliche Futterquelle kann den Tieren in dieser Zeit helfen. Für die Herstellung des Winterfutters wurde zunächst Rindertalg ausgelassen und anschließend mit Sonnenblumenkernen und Erdnüssen vermengt. Aus der energiereichen Mischung stellten die Mitglieder Futterampeln und Futterrahmen her. Dazu füllten sie das Gemisch in verschiedene Formen. Später wird das Ganze an geeigneten Stellen im Wald sowie im Bereich der Rohrwiesen ausgebracht.

Nach der gemeinsamen Arbeit blieb Zeit für ein Frühstück in geselliger Runde. Bei frischen Brötchen, Leberwurst, Käse und Kaffee ließen die Vereinsmitglieder den Vormittag ausklingen. Auch Bier gehörte dazu. Das Treffen bereitete den Beteiligten nach Angaben des Vereins viel Freude.

Rückblick auf sieben Jahrzehnte

Anlass für eine weitere Zusammenkunft der Vogelfreunde war bereits im September das 70-jährige Vereinsbestehen. Im Vereinslokal „Hasentreff“ begrüßte die erste Vorsitzende Michaela Zimmer die Mitglieder und Gäste zur Jubiläumsfeier. Einen Überblick über die Entwicklung des Vereins seit seiner Gründung gab Ehrenvorsitzender Karl Rotter. In seiner Vereinschronik ließ er die vergangenen sieben Jahrzehnte Revue passieren.

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Die Geschichte der Vogelfreunde Hemsbach begann im Jahr 1956. Am 15. April kamen 20 Männer im damaligen Gasthaus „Zur Wartburg“ zusammen und hoben die Vereinigung aus der Taufe. Der Schutz und die Zucht von Vögeln gehörten von Beginn an zu den Schwerpunkten der Vereinsarbeit. Auch der Austausch von Erfahrungen unter den Mitgliedern spielte eine zentrale Rolle. Bereits 1959 engagierten sich die Vogelfreunde für die Rohrwiesen. Die Vereinsmitglieder brachten Nistkästen an und setzten sich für den Schutz der heimischen Vogelwelt ein. In den folgenden Jahrzehnten veranstaltete der Verein zahlreiche Vogelausstellungen und Vogelstimmenwanderungen. Hinzu kamen gemeinsame Aktionen zum Schutz der Natur.

Ein besonderes Kapitel der Vereinsgeschichte wurde der Umbau des ehemaligen Kiosks am früheren Tier- und Märchenpark im Jahr 1984. Aus dem Kiosk entstand das heutige Karl-Vogelfreundehaus. Die Mitglieder leisteten für den Umbau rund ehrenamtliche 400 Arbeitsstunden.

Tradition soll weiterleben