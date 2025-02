Von der Gründung bis zur Gegenwart: die Hemsbacher Feuerwehr

Hemsbach. Der Verstorbenen zu gedenken sei eine Wertschätzung, ein Blick in die Vergangenheit, aus dem Kraft und Mut für die Gegenwart geschöpft werden kann. Bürgermeister Jürgen Kirchen betonte zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 130-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr, dass die Verbundenheit zwischen Brandschützern, Stadt und Bürgern sehr groß sei. „Und ich bin mir sicher, dass dies auch so bleiben wird. Wir Hemsbacher wissen, was wir an unserer Freiwilligen Feuerwehr haben und dass man sich auf sie stets verlassen kann“, so der Rathauschef.