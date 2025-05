Hirschberg: Anna Rosmus und die NS-Vergangenheit ihrer Heimatstadt

Hirschberg. Schrecklich wirkt sie nun gar nicht. Und sie hat viel zu erzählen. Dr. Anna Rosmus war am Sonntagabend Gast im gut gefüllten Olympia-Kino in Hirschberg. Die Historikerin und Autorin machte in den 80er-Jahren von sich reden, als sie die NS-Vergangenheit ihrer Heimatstadt Passau gegen viele Widerstände öffentlich machte. Der im vergangenen Jahr verstorbene Regisseur Michael Verhoeven widmete ihr 1990 den Spielfilm. „Das schreckliche Mädchen“, der mit satirischen Überzeichnungen ihren Fall aufgriff, im selben Jahr auf der Berlinale mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet und ein Jahr später für den Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert wurde.