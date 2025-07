Weinheim: Theodor-Heuss-Grundschule in Oberflockenbach wird erweitert

Ausschuss vergibt Rohbauauftrag für Erweiterung der Theodor-Heuss-Grundschule in Oberflockenbach an Wald-Michelbacher Firma. Wann es losgeht und was der Grund für den Anbau ist.