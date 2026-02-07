Hirschberg: Autofahrer mit 2 Promille und ohne Zulassung gestoppt
Hirschberg. Die Polizei hat am späten Freitagabend auf dem Rasthof Hirschberg einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.45 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Ladenburg ein Opel auf, an dem ein beschädigter Zulassungsstempel angebracht war.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,1 Promille. Zudem ergaben weitere Überprüfungen, dass der Pkw seit Anfang Februar nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen war.
Der 40 Jahre alte Fahrer musste die Beamten für eine Blutentnahme zum Polizeirevier Ladenburg begleiten. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, war zunächst Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (dls)