Polizei

Hirschberg: Autofahrer mit 2 Promille und ohne Zulassung gestoppt

Die Polizei hat am späten Freitagabend auf dem Rasthof Hirschberg einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei stoppte den Fahrer auf einem Parkplatz. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Die Polizei stoppte den Fahrer auf einem Parkplatz. (Symbolbild)

Hirschberg. Die Polizei hat am späten Freitagabend auf dem Rasthof Hirschberg einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.45 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Ladenburg ein Opel auf, an dem ein beschädigter Zulassungsstempel angebracht war.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,1 Promille. Zudem ergaben weitere Überprüfungen, dass der Pkw seit Anfang Februar nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen war.

Der 40 Jahre alte Fahrer musste die Beamten für eine Blutentnahme zum Polizeirevier Ladenburg begleiten. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, war zunächst Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (dls)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Höchst: Autofahrer mit über 2,2 Promille bei Polizeikontrolle gestoppt
Sicherheit

Höchst: Autofahrer mit über 2,2 Promille bei Polizeikontrolle gestoppt

Bei Mümling-Grumbach ist ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche „Alcohol & Drugs“ mit mehr als 2,2 Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen worden.

18.12.2025

Hirschberg: In Schlangenlinien über A5 - Betrunkener Autofahrer gestoppt
Über zwei Promille

Hirschberg: In Schlangenlinien über A5 - Betrunkener Autofahrer gestoppt

Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Peugeot-Fahrer auf der A5 gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

09.10.2025

Zwei Promille, aber nur drei Reifen - Fahrer geschnappt
Verkehr

Zwei Promille, aber nur drei Reifen - Fahrer geschnappt

Stark betrunken, ohne Fahrerlaubnis und mit einem Reifen zu wenig: Ein 26-Jähriger hat in Wiesbaden alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

03.02.2025

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer
Mannheim

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Fahrer konnte bei Kontrolle keinen gültigen Führerschein vorzeigen.

09.01.2024

Gerichtsurteil

Entzug der Fahrerlaubnis für alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

05.06.2023