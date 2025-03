Hirschberg: Hans-Nagel-Plastik enthüllt – Neues Wahrzeichen am HLZ

Hirschberg. Am Freitagabend startete in Hirschberg eine Ausstellung, die gleich aus mehreren Gründen als außergewöhnlich bezeichnet werden darf. Der erste ist ebenso banal wie selten: Die Eröffnung fand an zwei unterschiedlichen Orten statt, denn die Organisatoren vom Kunstförderverein wollten mit der Einweihung einer gestifteten Plastik des deutschen Bildhauers Hans Nagel am Hilfeleistungszentrum (HLZ) eine inhaltliche Klammer zur Werkschau schaffen, die zahlreiche Objekte von acht seiner Schüler aus der sogenannten „Hans-Nagel-Klasse“ an der Freien Werkkunstschule Mannheim zeigt.