Einbruch

Hirschberg: Musikanlage und Werkzeug in Goldbeckstraße gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Hirschberger Werkstatthalle stehlen die Diebe Baumaschinen, Werkzeuge und eine Musikanlage. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Hirschberger Goldbeckstraße wurde eingebrochen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In der Hirschberger Goldbeckstraße wurde eingebrochen (Symbolbild).

Hirschberg. Bislang Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgenin ein Firmengelände im Hirschberger Ortsteil Großsachsen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter zwischen 18 Uhr und 6.10 Uhr die Scheibe eines Rolltores ein, um in die Fabrikhalle einer Firma in der Goldbeckstraße einzudringen. Anschließend öffneten sie mehrere Werkstattwagen und entwendeten Werkzeuge sowie Baumaschinen.

Zudem nahmen die Diebe eine Musikanlage im Wert von mehreren Tausend Euro mite, bevor sie den Tatort in unbekannte Richtung verließen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens liegt bei etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 10030 zu melden. (sig)

