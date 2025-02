Hirschberg verliert seine Rettungswache 

Hirschberg/Schriesheim. Die Tage der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Region Mannheim/Rhein-Neckar in Hirschberg sind gezählt. Seit 2019 fungierte eine Firmenhalle in der Goldbeckstraße 6 als Ausweichquartier. Ein Umzug war also von vornherein klar. 20 Mitarbeiter, zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug waren dort stationiert. „Doch der Hirschberger Standort ist zu klein“, erläuterte der Geschäftsführer des ASB Rhein-Neckar, Joachim Schmid. Folglich plante der ASB seit Jahren einen Neubau. Schriesheim wurde dabei als Standort favorisiert. „Die Pläne gibt es ja schon länger. Auch am Grundstück sind wir schon länger. Jetzt sind wir einen wesentlichen Schritt vorangekommen und befinden uns auf der Zielgeraden“, ergänzte Schmid, der am kommenden Montag im Technischen Ausschuss der Stadt Schriesheim die Pläne für die Rettungswache vorstellen wird. Sie soll im Leimengrubweg errichtet werden.