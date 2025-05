Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße begleitet so viele Menschen wie nie

Weinheim. Offenheit, Begleitung und Nähe, dazu Geborgenheit, Mitmenschlichkeit sowie seelischer und geistlicher Beistand – nur wenige Worte, die jedoch all das beschreiben, was Hospizarbeit ausmacht und der Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße Sinn und Daseinsberechtigung verleihen. „Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig, und wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben können“ – diese Aussage von Cicely Saunders, Begründerin der modernen Hospizbewegung, hat sich auch das Team der ambulanten Ökumenischen Hospizhilfe zu eigen gemacht. Im November 1997 durch die Initiative von Pfarrerin Birgit Risch auf evangelischer und von Ursula Noe und Schwester Vincentia auf katholischer Seite gegründet, betreut die Hospizhilfe heute zwölf katholische und 14 evangelische Kirchengemeinden.