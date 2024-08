Im Drogenrausch auf E-Scooter in Heppenheim unterwegs

Beamte der Polizeistation Heppenheim stoppten am Dienstagvormittag (20.08.24) einen 29 Jahre alten E-Scooter-Fahrer im Hambacher Tal in Heppenheim. Ihnen fiel schnell auf, dass der Mann vor seiner Spritztour offenbar Drogen wie Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenvortest verlief anschließend positiv und bestätigte die Annahme, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Als die Polizisten persönliche Gegenstände des Mannes durchsuchten, entdeckten sie eine größere Menge Cannabis, sowie eine Feinwaage und entsprechend für den Weiterverkauf benötigtes Verpackungsmaterial. Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, unter anderem, um ihm Blut zu abzunehmen.