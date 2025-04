Jungkröten verlassen den Weinheimer Schlossparkteich – Helfer gesucht

Weinheim. Der Schlossparkteich in Weinheim wird seit einigen Jahren zur Laichablage von Erdkröten und Grasfröschen aufgesucht, die ihr Sommer- und Winterquartier im benachbarten Exotenwald haben. Ab Mitte Mai, also etwa zwei bis drei Monate nach Laichablage, verlassen die fertig ausgebildeten Kröten und Frösche, die nur etwa zehn Millimeter groß sind, ihr Laichgewässer in Richtung Wald.