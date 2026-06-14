Kommende Woche soll Hitzewelle über Weinheim und Region rollen
Erst harmlos, dann heftig: Die Prognosen zeigen einen deutlichen Temperaturanstieg.
Weinheim/Region. Man mag es am Sonntag noch nicht so richtig glauben. Immerhin zeigt er sich in Weinheim mit moderaten Temperaturen und einer dicken Wolkendecke von seiner mäßigen Seite. Aber bereits im Verlauf der kommenden Woche sollen die Temperaturen richtig knackig werden.
Was auf die Region zukommt
Einschlägige Wetterportale sind sich einig: Zu Wochenbeginn wird es mäßig warm, ab Mittwoch rollt dann die Hitzewelle an. Nach Höchstwerten von rund 21 bis 22 Grad am Montag und Dienstag steigen die Temperaturen zur Wochenmitte sprunghaft an und erreichen bereits am Mittwoch knapp 30 Grad. In der Folge setzt sich die Erwärmung fort. Für Donnerstag werden verbreitet über 30 Grad erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält eine amtliche Warnung vor Hitze ab Donnerstag, 18. Juni, im Südwesten erstmals für wahrscheinlich.
Zum Wochenende hin dürfte die Hitze ihren Höhepunkt erreichen. Während die meisten Prognosen Höchstwerte von 32 bis 33 Grad sehen, geht Kachelmannwetter am Freitag und Samstag sogar von bis zu 34 Grad aus. Gleichzeitig werden auch die Nächte zunehmend milder: Die Tiefstwerte steigen von einstelligen Werten zu Wochenbeginn auf rund 20 Grad zum Wochenende. Mit dem Samstag soll die Hitzewelle ihren einstweiligen Höhepunkt erreicht haben, bevor die Temperaturen ab Sonntag wieder allmählich sinken. So sprechen die Wetterprognosen für übernächste Woche wieder von Temperaturen unter 30 Grad. Aber wie sagt man so schön: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ (gab)
Was bei Hitze im Job und in der Schule gilt:
- Einen allgemeinen Anspruch auf „hitzefrei“ gibt es am Arbeitsplatz nicht, Arbeitgeber müssen aber für gesundheitlich zuträgliche Raumtemperaturen sorgen.
- Nach der Arbeitsstättenregel ASR A3.5 soll die Lufttemperatur in Arbeitsräumen 26 Grad Celsius grundsätzlich nicht überschreiten.
- Steigt die Raumtemperatur trotz sommerlicher Außenhitze über 26 Grad, sollen Arbeitgeber zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Sonnenschutz, Lüften oder organisatorische Entlastungen prüfen.
- Ab mehr als 30 Grad Raumtemperatur müssen Arbeitgeber wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Belastung der Beschäftigten durch Hitze zu verringern.
- Bei mehr als 35 Grad ist ein Raum ohne besondere Schutzmaßnahmen grundsätzlich nicht mehr als Arbeitsraum geeignet.
- Für Schulen in Baden-Württemberg gibt es keine landesweit automatische Hitzefrei-Regel, sondern die jeweilige Schulleitung entscheidet nach den Verhältnissen vor Ort.
- Als Orientierung nennt das Kultusministerium, dass die Außentemperatur um 11 Uhr mindestens 25 Grad Celsius im Schatten betragen und Hitzefrei frühestens nach der vierten Unterrichtsstunde beginnen soll.
- Berufliche Schulen und die gymnasiale Oberstufe sind in Baden-Württemberg vom klassischen Hitzefrei ausgenommen, während jüngere Schülerinnen und Schüler bei vorzeitigem Unterrichtsende weiter beaufsichtigt werden müssen, bis sie sicher nach Hause kommen können.