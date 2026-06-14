Sommer, Sonne, Sonnenschein

Kommende Woche soll Hitzewelle über Weinheim und Region rollen

Erst harmlos, dann heftig: Die Prognosen zeigen einen deutlichen Temperaturanstieg.

Die Temperaturen sollen in Weinheim und Umgebung die 34-Grad-Marke knacken. Foto: Iris Kleefoot
Die Temperaturen sollen in Weinheim und Umgebung die 34-Grad-Marke knacken.

Weinheim/Region. Man mag es am Sonntag noch nicht so richtig glauben. Immerhin zeigt er sich in Weinheim mit moderaten Temperaturen und einer dicken Wolkendecke von seiner mäßigen Seite. Aber bereits im Verlauf der kommenden Woche sollen die Temperaturen richtig knackig werden.

Was auf die Region zukommt

Einschlägige Wetterportale sind sich einig: Zu Wochenbeginn wird es mäßig warm, ab Mittwoch rollt dann die Hitzewelle an. Nach Höchstwerten von rund 21 bis 22 Grad am Montag und Dienstag steigen die Temperaturen zur Wochenmitte sprunghaft an und erreichen bereits am Mittwoch knapp 30 Grad. In der Folge setzt sich die Erwärmung fort. Für Donnerstag werden verbreitet über 30 Grad erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält eine amtliche Warnung vor Hitze ab Donnerstag, 18. Juni, im Südwesten erstmals für wahrscheinlich.

Vergleicht man verschiedene Wetterportale, zeichnet sich ein klares Bild ab - mit kleinen Abweichungen. Foto: KI-generiert/ChatGPT
Vergleicht man verschiedene Wetterportale, zeichnet sich ein klares Bild ab - mit kleinen Abweichungen.

Zum Wochenende hin dürfte die Hitze ihren Höhepunkt erreichen. Während die meisten Prognosen Höchstwerte von 32 bis 33 Grad sehen, geht Kachelmannwetter am Freitag und Samstag sogar von bis zu 34 Grad aus. Gleichzeitig werden auch die Nächte zunehmend milder: Die Tiefstwerte steigen von einstelligen Werten zu Wochenbeginn auf rund 20 Grad zum Wochenende. Mit dem Samstag soll die Hitzewelle ihren einstweiligen Höhepunkt erreicht haben, bevor die Temperaturen ab Sonntag wieder allmählich sinken. So sprechen die Wetterprognosen für übernächste Woche wieder von Temperaturen unter 30 Grad. Aber wie sagt man so schön: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ (gab)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Was bei Hitze im Job und in der Schule gilt:

  1. Einen allgemeinen Anspruch auf „hitzefrei“ gibt es am Arbeitsplatz nicht, Arbeitgeber müssen aber für gesundheitlich zuträgliche Raumtemperaturen sorgen.
  2. Nach der Arbeitsstättenregel ASR A3.5 soll die Lufttemperatur in Arbeitsräumen 26 Grad Celsius grundsätzlich nicht überschreiten.
  3. Steigt die Raumtemperatur trotz sommerlicher Außenhitze über 26 Grad, sollen Arbeitgeber zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Sonnenschutz, Lüften oder organisatorische Entlastungen prüfen.
  4. Ab mehr als 30 Grad Raumtemperatur müssen Arbeitgeber wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Belastung der Beschäftigten durch Hitze zu verringern.
  5. Bei mehr als 35 Grad ist ein Raum ohne besondere Schutzmaßnahmen grundsätzlich nicht mehr als Arbeitsraum geeignet.
  6. Für Schulen in Baden-Württemberg gibt es keine landesweit automatische Hitzefrei-Regel, sondern die jeweilige Schulleitung entscheidet nach den Verhältnissen vor Ort.
  7. Als Orientierung nennt das Kultusministerium, dass die Außentemperatur um 11 Uhr mindestens 25 Grad Celsius im Schatten betragen und Hitzefrei frühestens nach der vierten Unterrichtsstunde beginnen soll.
  8. Berufliche Schulen und die gymnasiale Oberstufe sind in Baden-Württemberg vom klassischen Hitzefrei ausgenommen, während jüngere Schülerinnen und Schüler bei vorzeitigem Unterrichtsende weiter beaufsichtigt werden müssen, bis sie sicher nach Hause kommen können.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Höhepunkt der Hitzewelle steht an - Bis zu 38 Grad erwartet
Wetteraussichten

Höhepunkt der Hitzewelle steht an - Bis zu 38 Grad erwartet

Der Sommer wird wieder richtig heiß: Temperaturen weit über 30 Grad erwartet der Wetterdienst in den kommenden Tagen in Teilen Deutschlands.

12.08.2025

Hitzefrei in Weinheim? So reagieren Schulen auf die Hitzewelle
Sommer, Sonne – Hitzefrei?

Hitzefrei in Weinheim? So reagieren Schulen auf die Hitzewelle

Das Thermometer klettert diese Woche über die 30-Grad-Marke. Früherer Unterrichtsschluss, verkürzte Stunden und flexible Betreuung – wie reagieren die Schulen in Weinheim und Hemsbach?

02.07.2025

Hotspot Baden-Württemberg: Es wird Stück für Stück heißer
Hitzewelle

Hotspot Baden-Württemberg: Es wird Stück für Stück heißer

Freibad und Badesee, Schatten und viel Pause: Baden-Württemberg steckt mitten in der Hitzewelle, die seit dem Wochenende über das Land schwappt. Aber es sind Wolken in Sichtweite.

01.07.2025

Die Hitze kommt: Temperaturen bis 35 Grad
Hitzewelle

Die Hitze kommt: Temperaturen bis 35 Grad

Heftige Gewitter beenden bereits am Wochenende die erste Hitzewelle des Jahres. In einigen Regionen droht dabei Unwetter durch teils mehrstündigen Starkregen.

12.06.2025

Kleine Hitzewelle: Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad
Hitzewelle

Kleine Hitzewelle: Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad

Die Temperaturen steigen rasant an, Jacken und Regenschirme können zu Hause bleiben. Allerdings ist das Ende der Hitzewelle schon in Sicht.

11.06.2025