KSV Hemsbach: Verein startet in neue Ära in den BIZ-Sporthallen

Hemsbach. Die Integration der Trainingsgruppen und Rundenkämpfe in die Sporthallen des Bildungszentrums (BIZ) ist abgeschlossen, in Kürze will der Kraftsportverein (KSV) in den aktiven Verkauf seiner 1964 in Eigenarbeit erstellten Halle an der Schillerstraße gehen. Für den 1907 gegründeten Verein beginnt eine neue Ära – und das mit einem neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder wählten auf der Jahreshauptversammlung, die am Freitagabend noch in der vereinseigenen Halle stattfand, den bisherigen Schriftführer Andre Bless zum Nachfolger von Jürgen Cortelezzi. Der machte seinen bereits vor zwei Jahren angekündigten Rückzug vom Chefposten wahr und kandidierte nicht mehr.