Nach über 60 Jahren: Warum der KSV Hemsbach die vereinseigene Halle verkaufen muss

Hemsbach. Gesprochen wird schon lange darüber, jetzt wird es aber ernst: Der Kraftsportverein Hemsbach will seine Halle veräußern und ab der kommenden Woche offensiv in die Vermarktung gehen. Die „Migration“ der aktiven Abteilung in die Sporthalle des Bildungszentrums ist abgeschlossen. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, den Hallenverkauf perfekt zu machen.