Wie der TV Hemsbach die neue Heizung für die Halle finanziert hat

Hemsbach. Irgendwann ist es dann doch zu spät. 30 Jahre alt war die Heizungsanlage, die die Halle des Turnvereins (TV) und die Wohnung dort warm macht. Die Werte der Gastherme waren super, hatte der Schornsteinfeger zuletzt noch geurteilt und den Hemsbacher Verein in trügerischer Sicherheit gewiegt. Und dann kam ausgerechnet in der größten Kälte des Winters das Aus. Am 22. Januar fiel die Heizung aus und ließ sich auch nicht mehr reparieren. Der Kessel war undicht geworden.