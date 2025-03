„Küchenschlacht“: Patricia Kain scheidet kurz vor dem Finale aus

Weinheim. Kurz vor dem Finale der ZDF-„Küchenschlacht“ war am Donnerstag Schluss für Patricia Kain. Mit ihren mexikanischen Pfannkuchen mit Hackfleischfüllung, Guacamole und Salsa Verde traf die Weinheimerin, die mittlerweile in Mannheim wohnt, nicht ganz den Geschmack von Juror Karl-Heinz Hauser. Der lobte das Gericht zwar als „geschmacklich wunderbar“, kritisierte aber die Präsentation und kleine handwerkliche Schnitzer, wie die groben Kräuter in der grünen Soße. Die waren den Problemen mit dem Mixer in der Fernsehküche im Hamburger Studio geschuldet, wie die Kandidatin schon beim Kochen im Gespräch mit Moderatorin Zora Klipp bekannte.