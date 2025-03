„Küchenschlacht“: Weinheimerin kocht sich in die nächste Runde

Weinheim. Zum Glück kam Maurizio Oster mit ordentlich Hunger in die „Küchenschlacht“. Denn der Sternekoch hatte die Qual der Wahl unter den Lieblingsgerichten der sechs Kandidaten, die am Montag in der ZDF-Kochsendung gegeneinander antraten. Mit dabei: Die Weinheimerin Patricia Kain, die mittlerweile zwar in Mannheim wohnt, aber durchaus noch als „Woinemerin“ durchgeht. Schließlich ist sie hier aufgewachsen und als Regisseurin und Choreografin der „Spitzklicker“ ein bekanntes Gesicht.