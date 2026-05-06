Laudenbach: 19-Jähriger verursacht Unfall an Einmündung
Ein 19-Jähriger hat in Laudenbach einen Unfall an einer Einmündung verursacht. Zwei Autos wurden stark beschädigt, es entstand hoher Sachschaden.
Laudenbach. Ein 19-Jähriger hat am frühen Dienstagnachmittag in Laudenbach einen Unfall verursacht. Der junge Mann missachtete nach Polizeiangaben an der Einmündung Stettiner Straße zur Hauptstraße die Vorfahrt eines 70-jährigen Renault-Fahrers. Wie die Polizei mitteilte, war der 19-Jährige in einem VW auf der Stettiner Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als er mit dem Renault zusammenstieß, der die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lag nach Polizeiangaben bei rund 25.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.