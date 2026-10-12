Gemeinderat Laudenbach dreht an der Gebührenschraube: Bürger sollen mehr zahlen Erst 2024 wurde es teurer, jetzt stehen die nächsten Erhöhungen für die Wasserpreise an. von Stephanie Kuntermann 14.10.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling Wasser könnte teurer werden in Laudenbach - sowohl seine Nutzung als auch seine Entsorgung. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: