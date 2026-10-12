Gemeinderat

Laudenbach dreht an der Gebührenschraube: Bürger sollen mehr zahlen

Erst 2024 wurde es teurer, jetzt stehen die nächsten Erhöhungen für die Wasserpreise an.

Wasser könnte teurer werden in Laudenbach - sowohl seine Nutzung als auch seine Entsorgung. Foto: Marco Schilling
Wasser könnte teurer werden in Laudenbach - sowohl seine Nutzung als auch seine Entsorgung.
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