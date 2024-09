Mann stirbt beim Fußball auf dem TuS-Sportplatz in Weinheim

Die Helfer waren sofort zur Stelle und konnten doch nichts mehr tun. Am Samstagnachmittag verstarb ein 59-jähriger Weinheimer Freizeitfußballer auf dem alten TuS-Sportplatz in der Birkenauer Talstraße, offenbar an Herzversagen. „Unser Mitspieler ist plötzlich zusammengesackt und hat sofort nicht mehr geatmet. Es waren direkt Freunde da, die Reanimationsmaßnahmen eingeleitet haben. Aber weder sie noch der Notarzt konnten helfen“, sagte auf Nachfrage dieser Redaktion ein geschockter Joachim Gund.