Massiver Wasserschaden in Weinheimer Grundelbachstraße - Strom abgestellt
In der Grundelbachstraße kommt es derzeit zu einem Einsatz von Feuerwehr und Stadtwerken.
Weinheim. Feuerwehr und Stadtwerke sind derzeit in der Grundelbachstraße in Weinheim im Einsatz. „Grund ist ein massiver Wasserschaden in einem Wohn- und Geschäftshaus“, erklärt Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach auf Anfrage. Die Brandschützer sind mit 14 Einsatzkräften vor Ort, um mit Saugern abzupumpen. Die Stadtwerke haben derweil Wasser und Strom in dem Bereich abgestellt. Aktuell kommt es zu einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.
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