Mehr Kinder in Weinheim und Umgebung brauchen Förderung

Weinheim. Beim 2007 gegründeten Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße purzelten im vergangenen Jahr die Rekorde. Während die Rekordspendensumme in Höhe von 71.113 Euro sehr erfreulich war, gibt die Rekordzahl von 683 Fördermaßnahmen für 472 Kinder und Jugendliche zu denken. „Es leben immer mehr Menschen an der Armutsgrenze“, stellte Hansjörg Rapp vom Diakonischen Werk Weinheim am Freitag beim Bilanztreffen im Kleinen Sitzungssaal des Weinheimer Rathauses fest.